مصر تنتقد اعتراض قطر زورقين بحرينيين: يخالف المعاهدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصر والبحرين أن اعتراض دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، بنظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني في القاهرة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري استهلَّ اللقاء بإعادة التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين، ولأمن واستقرار الخليج العربي".

وأضاف أن الوزير شكري أشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.



وأضاف المتحدث، أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين، حيث عكست المُباحثات بين الوزيرين توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.



وتطرق اللقاء إلى واقعة قيام دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية البحريني على دعم المملكة لكافة مُقتضيات الأمن القومي المصري، وتقدير بلاده للدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة، مثنيًا على وتيرة التنسيق المتواصل والتشاور المستمر بين البلدين.