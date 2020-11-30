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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي إلى وقف المعارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي احمد إلى "وقف تام للمعارك" والسماح "للطواقم الإنسانية بدخول" اقليم تيغراي "من دون معوقات".
وكتب بومبيو على تويتر بعد مشاورات هاتفية مع أبيي الذي أعلن السبت انتصاره العسكري على الاقليم الانفصالي، "من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديموقراطية".
واورد بيان للخارجية الاميركية أن بومبيو "أخذ علما بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الاثيوبية في 28 نوفمبر، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والاخطار التي ينطوي عليها النزاع".
واضاف البيان أن "وزير الخارجية دعا الى وقف تام للمعارك والى حوار بناء لحل الأزمة"، داعيا أيضا الى "حماية المدنيين، وخصوصا اللاجئين" و"ضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تيغراي وكل المجموعات الإثنية".
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