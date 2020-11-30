شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: الرئيس السيسى مهد الطريق للمرأة لتتواجد بقوة فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ عن سعادتها بالتواجد فى مقر المجلس القومى للمرأة، قائلة: "سعادتى بالغة لوجودى فى المجلس القومى للمرأة الذى اعتبره بيتى وأتشرف بكونى عضوه فيه منذ إنشائه".

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، خلال اللقاء الذى ينظمه المجلس، لنائبات مجلس الشيوخ بمقر المجلس، أن المجلس القومى للمرأة هو المؤسسة الوطنية المعنية دائما بهموم وقضايا المرأة، موجهة التحية لنائبات مجلس الشيوخ، ومؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهد الطريق للمرأة المصرية لتتواجد بقوة فى مجلس الشيوخ.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بالدور الذى تلعبه الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس لدعم قضايا المرأة، قائلة: "الدكتورة مايا مرسى قادت المجلس بفكر وخبرات عميقة وفتحت ملفات كان مسكوت عنها لفترات طويلة، لتكمل مسيرة قامات ورموز رفيعة المستوى كالراحلة الدكتورة فرخندة حسن والسفيرة مرفت التلاوى".