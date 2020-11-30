شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجولة الإعادة فى انتخابات النواب بـ4 دوائر فى قنا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 4 دوائر انتخابية بمحافظة قنا.

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى كلا من: جمال عوض وشهرته العمدة مبارك، ومصطفى محمود وعن الدائرة الثانية "قوص" محمد طايع، وأشرف أبو الفضل، وعن دائرة "نجع حمادي" كلا من: خالد خلف الله، وسيد أبو زيد، والسيد المنوفي، وعن الدائرة الرابعة "أبو تشت" عبد الفتاح الشحات، وخالد أبو نحول.

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