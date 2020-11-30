شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 15 فائزًا بعضوية مجلس النواب بـ 5 دوائر انتخابية فى محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، في 5 دوائر انتخابية بمحافظة المنيا.

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "أول المنيا" كلا من: العمدة عثمان، وأشرف عبد العزيز، وعلى بدوى، وعن الدائرة الثانية "غرب سمالوط" محمد نشات، وأحمد تامر، ومجدي ملك، وعن دائرة "مغاغة"، إيهاب عبد العظيم، ومصطفى خالد فتح الباب، وأحمد عبد المحسن حتة، وسعودي عبد الرحمن، وعن الدائرة الرابعة "أبو قرقاص" النائبين حسام أبو زيد، وأحمد عبد المنعم إسماعيل، والدائرة الخامسة "ملوي" كلا من: رياض عبد الستار، وصابر عبد الحكيم، ومحمد مصطفى كمال.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلم الذين تظلموا على عملتى الاقتراع والفرز واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.