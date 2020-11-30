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شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 نوفمبر 2020
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 748 إصابة.
وأضافت أن 66 من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».
وأوضحت الكيلة أن «الأرقام تشير إلى أن نسبة المصابين أصبحت أكثر من المتعافين».
وأضافت في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) أن «النظام الصحي الفلسطيني لا يزال قادراً على التعامل مع الوضع رغم زيادة الحالات بالمستشفيات».
وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم الثاني إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً يمتد ليوم الخميس لمواجهة انتشار الفيروس.
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