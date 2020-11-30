شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني بـ«بطائرة مسيرة» على الحدود مع سوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل مسلم شهدان القائد بالحرس الثوري الإيراني أثناء دخولهم البوكمال السورية قادمين من العراق.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”العربية”، أن القائد بالحرس الثوري قتل بطائرة مسيرة بعد عبوره منفذ القائم مع سوريا.
وذكرت مصادر عراقية بأن استهداف القائد بالحرس الثوري تم في وقت متأخر، أمس الأحد، ولفتت إلى أن القيادي بالحرس الثوري قتل مع 3 مرافقين بعد عبورهم منفذ القائم.
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