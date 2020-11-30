شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني بـ«بطائرة مسيرة» على الحدود مع سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل مسلم شهدان القائد ب​الحرس الثوري​ الإيراني أثناء دخولهم البوكمال السورية قادمين من العراق.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”العربية”، أن القائد بالحرس الثوري قتل بطائرة مسيرة بعد عبوره منفذ القائم مع ​سوريا​.

وذكرت مصادر عراقية بأن استهداف القائد بالحرس الثوري تم في وقت متأخر، أمس الأحد، ولفتت إلى أن القيادي بالحرس الثوري قتل مع 3 مرافقين بعد عبورهم منفذ القائم.