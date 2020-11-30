شكرا لقرائتكم خبر عن 12330 إصابة جديدة بكورونا و205 وفيات في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات الحكومية أن المملكة المتحدة سجلت 12330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ارتفاعا من 12155 حالة أمس، وهو ما يرفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى مليون و629 ألفا و657 حالة. وسجلت بريطانيا أيضا 205 حالات وفاة جديدة بالفيروس نزولا من 215 في اليوم السابق. والعدد الإجمالي لحالات الوفاة في بريطانيا بسبب الفيروس هو الأعلى في أوروبا وبلغ 58448 حالة.

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