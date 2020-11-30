الحكومة الفرنسية تسقط مشروع قانون يمنع تصوير ضباط الشرطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس حزب "لاريم" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية أسقطت مشروع قانون كان من شأنه أن يقيد الحق في تصوير ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم.

وقال كريستوف كاستانير، رئيس الحزب في مؤتمر صحفي: "ستتم إعادة كتابة مشروع القانون بالكامل وستقدم نسخة جديدة".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون يوم السبت.