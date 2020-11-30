الرئيس التركي يعلن حظرا للتجوال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، عن قيود احترازية جديدة لمكافحة كورونا.

وأعلن الرئيس التركي حظرا للتجوال يبدأ 21.00 مساء الجمعة إلى 5.00 من صباح يوم الاثنين.

وشدد أردوغان على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية أن الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم السابع على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 185 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقاريرها اليومية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بما فيها الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، انخفض بشكل طفيف إلى 29281.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة في تركيا بشهر مارس الماضي 13558.