7 آلاف كرتون وحقيبة سعودية للأسر النازحة باليمن

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متطوعة توزع كراتين تمور (واس) أطفال بعد ارتدائهم ملابس شتوية السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أكثر من 7 آلاف كرتون تمور وحقيبة شتوية في محافظات اليمن.وسلم المركز 1000 حقيبة للمتضررين والنازحين من الجوف إلى مخيمات مأرب في الجفينة وآل شبوان والميل والوادق، تشتمل على 2,000 سترة كبيرة، و2,000 سترة صغيرة، و2,000 بلوفر كبير ، و2,000 بلوفر صغير ، و2,000 بطانية كبيرة، و2,000 بطانية صغيرة، استفاد منها 1,000 أسرة. وفيما وزرع المركز 3,000 كرتون من التمور في مديريتي لودر ومودية بمحافظة أبين، سلم 3,285 كرتون تمر للأسر الأشد فقرا والنازحين في محافظتي تعز ولحج، حيث جرى توزيع 2,860 كرتون تمر في مديرية القبطية بمحافظة لحج، و425 كرتون تمر في مديرية صالة التابعة لمحافظة تعز، استفاد من إجمالي التوزيع 3,285 أسرة.

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