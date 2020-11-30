24 قتيلا في حادثين بباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت الشرطة الباكستانية أمس بمقتل 24 شخصا في حادثي سير منفصلين في باكستان.

وقال المسؤول الأمني منصور حسين «إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم من جراء اصطدام حافلة وسيارة فان في منطقة نارانج ماندي بإقليم البنجاب بوسط البلاد صباح أمس»، وأضاف «إن الحادث أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا، ورجال الإنقاذ قاموا بنقلهم إلى المستشفيات».

وقال المسؤول الأمني أكرم تشانديو «إن سيارة ركاب انقلبت خلال الليل بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالطوب في إقليم السند جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا».