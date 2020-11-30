الارشيف / اخبار العالم

24 قتيلا في حادثين بباكستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 24 قتيلا في حادثين بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت الشرطة الباكستانية أمس بمقتل 24 شخصا في حادثي سير منفصلين في باكستان.

وقال المسؤول الأمني منصور حسين «إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم من جراء اصطدام حافلة وسيارة فان في منطقة نارانج ماندي بإقليم البنجاب بوسط البلاد صباح أمس»، وأضاف «إن الحادث أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا، ورجال الإنقاذ قاموا بنقلهم إلى المستشفيات».

وقال المسؤول الأمني أكرم تشانديو «إن سيارة ركاب انقلبت خلال الليل بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالطوب في إقليم السند جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا».

كانت هذه تفاصيل خبر 24 قتيلا في حادثين بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"