شكرا لقرائتكم خبر 24 قتيلا في حادثين بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المسؤول الأمني منصور حسين «إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم من جراء اصطدام حافلة وسيارة فان في منطقة نارانج ماندي بإقليم البنجاب بوسط البلاد صباح أمس»، وأضاف «إن الحادث أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا، ورجال الإنقاذ قاموا بنقلهم إلى المستشفيات».وقال المسؤول الأمني أكرم تشانديو «إن سيارة ركاب انقلبت خلال الليل بعد اصطدامها بشاحنة محملة بالطوب في إقليم السند جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا».
كانت هذه تفاصيل خبر 24 قتيلا في حادثين بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.