لبنان: لا طرف ثالثا في تشكيل الحكومة

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وقال «نشرت صحيفتا (اللواء) و(نداء الوطن) ونقلت عنهما مواقع الكترونية وإعلامية أخرى معلومات مختلقة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ولا سيما الإشارة إلى دور رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في عملية التشكيل».وأضاف المكتب «إن هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي تتكرر من حين إلى آخر، وتعمم من وسيلة إعلامية إلى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.