شكرا لقرائتكم خبر إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمنطقة تين زاواتين أقصى جنوب البلاد على الحدود مع مالي.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس أن هذا الإرهابي، الذي سلم نفسه أمس الأول، التحق بالجماعات الإرهابية عام 2018 على الحدود مع مالي.

وكشفت الوزارة أن الإرهابي كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع (آر بي جي-2)، وثلاث قذائف صاروخية، وبندقية رشاشة من نوع (جي 3)، مع خزنة ذخيرة.