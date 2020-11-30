شكرا لقرائتكم خبر إثيوبيا تكذب أنباء قتل مدنيين في تيجراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أمام البرلمان أمس ما تردد عن قتل مدنيين في منطقة تيجراي بشمال البلاد، وقال «إن القوات الحكومية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة».

وأضاف أن جيشه لن يدمر عاصمة تيجراي بعد السيطرة عليها في مطلع الأسبوع.

ولم يصدر رد حتى الآن من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي اتهمت الحكومة باستهداف المدنيين في الضربات الجوية والقتال البري.

ويصعب التحقق من ادعاءات الجانبين، لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراي، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بداية القتال في 4 نوفمبر.