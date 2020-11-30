شكرا لقرائتكم إرهاب الشرطة تعيد فتح طرق وسط لندن بعد إغلاقها للاشتباه بطرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعادت الشرطة البريطانية، الاثنين، فتح طرق وسط لندن بعد إغلاقها للاشتباه في طرد مريب، بعدما تبين أنه لا يحتوي على شيء خطير.
وفي وقت سابق، أغلقت شرطة بريطانيا الطرق القريبة من ناطحة سحاب "هيرون تاور" بوسط لندن، بعد تلقيها بلاغا يفيد بالعثور على طرد مثير للريبة قرب المبنى.
وقالت شرطة لندن على "تويتر": "فرضنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى، وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة.. يرجى تجنب المنطقة في هذا الوقت".
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