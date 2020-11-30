شكرا لقرائتكم خبر عن «القاعدة» يستهدف 3 قواعد عسكرية فرنسية في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أطلق مسلحون إهاربيون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» الإرهابي صواريخ على قواعد عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وجاو شمال مالي، في غضون ساعات قليلة صباح الاثنين، في هجمات نادرة منسقة على قوات دولية.

وقال توماس روميجوييه، المتحدث باسم القوات الفرنسية، إن المعسكرات تعرضت لنيران «غير مباشرة»، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين. وتنشر فرنسا أكثر من 5100 جندي في المنطقة. وقال روميجوييه، إن القاعدة الوحيدة التي لحقت بها أضرار هي قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية في كيدال. وندد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالهجمات.

وقال تنظيم القاعدة في بيان نشرته مواقع إخبارية تابعة له، إن الهجمات الصاروخية استدفت قواعد الجيش الفرنسي. وقال شاهد عيان في جاو، إنه جرى إطلاق عدة صواريخ صوب القاعدة الفرنسية عند حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكانت القوات الفرنسية قد قتلت باه أغ موسى، أحد القادة العسكريين لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في شمال إفريقيا، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني. وكان موسى، وهو كولونيل سابق في جيش مالي ويعرف أيضاً باسم باموسى ديارا، الذراع اليمنى لإياد أغ غالي زعيم جماعة متشددة في مالي نفذت هجمات متكررة استهدفت مدنيين وجنوداً في مالي وبوركينا فاسو.