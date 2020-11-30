شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثمانية سجناء أثناء محاولتهم الهروب من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

قتل ثمانية سجناء وأصيب 71 في سريلانكا في تمرد احتجاجاً على انتشار فيروس كورونا المستجد في مركز الاعتقال، كما أعلن مسؤولون الاثنين.

ومنذ أسابيع تشهد سجون سريلانكا اضطرابات في وقت تزداد حالات كوفيد-19 مع حظر السلطات الزيارات. وتوفي سجينان مصابان وانتقلت العدوى الى أكثر من 1200 سجين وحارس وفقاً لمسؤولين.

وتمرد المعتقلون في سجن مهارا قرب كولومبو ليل الأحد الاثنين، بعدما اضرموا النار في المطابخ ومبنى إداري واحتجزوا حارسين بحسب الشرطة. والاثنين، كان لا يزال يسمع إطلاق نار متفرق فيما سيطر 800 عنصر أمن على السجن. وأكد وزير إصلاح السجون سدار شيني فرناندوبول، أنه لم يكن أمام السلطات خيار سوى فتح النار على المساجين لمنع عملية فرار جماعية.