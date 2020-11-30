شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحقق في حادثة العثور على دب مقتولاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

فتحت السلطات الإسبانية، الاثنين، تحقيقاً إثر العثور على دب مقتول في البيرينيه، ما رفع عدد الدببة المقتولة إلى ثلاثة في المنطقة الواقعة عند السلسلة الجبلية الممتدة بين إسبانيا وفرنسا منذ مطلع العام الحالي.

وكتبت حكومة منطقة «أراغون» الإقليمية عبر «تويتر»: «الدبة ساروس قضت بطلق ناري في وادي بارداخي، لافتة إلى أن تحقيقاً يجري حاليا في الحادثة بإشراف هيئة حماية الطبيعة».

وأشارت السلطات إلى أن مطلق النار، قال إنه كان في وضع دفاع مشروع عن النفس، لافتة إلى إجراء عملية تشريح، الاثنين.

وتأتي الحادثة بعد أيام من توقيف شخص في إطار تحقيق في نفوق دب ذكر في سن السادسة عُثر عليه مقتولا في مطلع نيسان/أبريل في وادي أران الإسباني قرب الحدود مع فرنسا، من دون معرفة أسباب النفوق.

كما قضى دب آخر في حزيران/يونيو بعد إطلاق نار عليه قرب محطة تزلج في منطقة غوزيه الفرنسية، لكن التحقيق لم ينجح في تحديد الفاعل.

ويشكل وجود الدببة في المناطق الواقعة عند جبال البيرينيه على جانبي الحدود بين إسبانيا وفرنسا، مصدر إزعاج لجهات عدة تسعى أحيانا للتخلص منها.

وفي آب/أغسطس 2019، طلبت السلطات في وادي أران «السحب الفوري» لهذه الدببة خصوصا في ظل انقضاضها على الخيول في المنطقة.