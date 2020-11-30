شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعبر الفجيرة بثلاثية ويعتلي الوصافة مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز الجزيرة تقدمه بالفوز المثير الذي انتزعه من «معقل الذئاب» بالفجيرة بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما الاثنين على ملعب الأخير في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن لدروي الخليج العربي، وبهذا الفوز الذي يعد الخامس «لفخر العاصمة» في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة معتلياً مقعد الوصافة مؤقتاً في انتظار ما تسفر عنه بقية نتائج الجولة، فيما ضاعفت الخسارة الجديدة من معانات الفريق الفجراوي الذي تجمد رصيده للأسبوع الثاني على التوالي عند نقاطه الـ4 السابقة.

سيطر الجزيرة على أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول لكنه افتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية والحلول الهجومية رغم اكتفاء أصحاب الأرض بالتنظيم الدفاعي والانكماش في المنطقة الخلفية رغبة في إنهاء الـ45 دقيقة الأولى دون استقبال أهداف، وكانت أخطر الفرص التي لاحت للفريق الجزراوي تسديدة اللاعب عبدالله رمضان المباغتة وأبعدها الحارس عبدالله التميمي على دفعتين، والكرة الثابتة من على خط الـ18 ونفذها خلفان مبارك وعلت العارضة ببوصات، كما كان لإصابة النيجيري ايموه أزيكييل الذي شكل صداعاً على الجبهة اليمنى بشد عضلي بعد مرور 30 دقيقة ومغادرة الملعب ليحل مكانه المالي عمر تراوري، فيما لم يكن للقناص علي مبخوت خطورة تذكر في هذا الشوط واستسلم للرقابة الصارمة ومال للرجوع كثيراً الى وسط الملعب، في المقابل كانت للفجيرة عدد من المحاولات العكسية المضادة عن طريق الثنائي صامويل وبالعربي نجح الدفاع الجزراوي في إخمادها لينتهي الشوط الأول سلبياً خالياً من الأهداف.

فاجأ «فخر العاصمة» أصحاب الأرض بهدف مباغت مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة51 بقدم زايد العامري مستغلًا الكرة العرضية الرائعة بصناعة المبدع خلفان مبارك الهدف كان له مفعوله في زيادة إيقاع المباراة خاصة من جانب الفجيرة الذي بدأ نسبياً التخلي عن ميوله الدفاعية ومقاسمة ضيفه السيطرة والهجمات خاصة مع دخول الثنائي علي عيد وأحمد سليمان، وبالفعل كاد التونسي بالعربي أن يعدل النتيجة من تسديدة زاحفة تصدى لها الحارس علي خصيف بصعوبة قبل أن يضيف عبد الله رمضان هدف التعزيز الثاني للجزيرة عند الدقيقة 73 بلدغة رأسية رائعة من كرة علي مبخوت، ويختتم زايد العامري أبرز نجوم المباراة أهداف فريقه بالثالث والثاني له في المباراة في الدقيقة 81 لينتهي اللقاء بفوز الفريق الجزراوي بثلاثة أهداف دون رد.

أدار المباراة الحكم أحمد عيسى وعاونه على الخطوط أحمد العبدولي وابراهيم العجمي وعبدالله راشد حكم رابع وعبدالواحد خاطر مقيم الحكام وناصر الحمادي مراقب المباراة.