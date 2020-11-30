شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للدراسات والبحوث» ينظم ندوة عن دور التراث في بناء الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أول أمس الأحد ندوة بمناسبة اليوم الوطني الـ49، بعنوان «التراث ودوره في بناء دولة الاتحاد وتعزيز رؤيتها الحضارية»، تحدث فيها محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والباحث في التراث جمعة بن ثالث، وإسماعيل الحمادي، مدير إدارة التراث المادي بوزارة الثقافة والشباب، وأدارها الدكتور محمد زغل، الباحث في المركز.

وقالت فاطمة المنصوري، مديرة المركز «إن التراث كان حاضراً دائماً في المشهد الوطني، وبعد مرور 49 عاماً يمكننا القول إن تجربة الإمارات نجحت في تحقيق التوازن الخلّاق، بالجمع بين الأصالة والمعاصرة في صيغة فريدة ميّزت الإمارات، وهو توازن صنعته حكمة الآباء المؤسسين، ووعي القيادة الرشيدة بطبيعة الدولة وأدوارها المأمولة».

وقال الظنحاني «التراث هو المرآة الحقيقية التي تعكس تاريخ الشعوب وثقافتهم، والإمارات قبل قيام الاتحاد ظل يجمعها تراث موحد وثقافة واحدة ومحبة متبادلة، وهو ما بنى عليه الشيخ زايد والآباء المؤسسون من أجل لم شمل الإمارات في دولة واحدة، حيث كان هذا التراث المشترك من العوامل المهمة التي سهلت قيام الاتحاد».

وقال الدكتور المسلم «لولا وجود الشيخ زاي، طيب الله ثراه، لما كانت للتراث هذه القيمة الاجتماعية والثقافية الموجودة الآن، وحافظ على ثلاثة أشياء رئيسية حافظت على تراث الدولة، حيث حافظ على الشعر الذي يمثل حافظة الأدب الشعبي الإماراتي، من حكايات وأمثال ولهجة وأسماء وأماكن وتاريخ، كما حافظ على الإبل، وعلى الهيئة التراثية للإماراتي».

فيما أشار الحمادي إلى أن عام 2019 شهد الاحتفال بمرور 60 عاماً على الآثار في دولة الإمارات، حيث جاءت في أواخر الخمسينات البعثة الدنماركية إلى أبوظبي واكتشفت موقع أم النار، لكن الشيخ زايد، بنظرته المستقبلية، وجه البعثة لعمل مسوح بمدينة العين، ومن ثم وجه بإنشاء متحف العين الوطني عام 1969، حيث كان الوحيد في الإمارات الذي يضم المقتنيات التراثية والأثرية التي اكتشفت في تلك الفترة.

وقال إن هذه الجهود أثمرت عن تسجيل أول موقع في قائمة التراث العالمي وهو موقع العين عام 2011، وتسجيل 12 موقعاً في القائمة التمهيدية للتراث الطبيعي والثقافي، وتسجيل 9 عناصر ضمن التراث المعنوي باليونسكو.