موسكو تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين بشدة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، وتعتبر هذه الجريمة استفزازا يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها تدين بشدة اغتيال فخري زادة، معربة عن قلق موسكو البالغ إزاء “الطابع الاستفزازي لهذا العمل الإرهابي، الهادف بشكل واضح إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وجعل الأجواء فيها أكثر توترا”.

وأكد البيان أن “هؤلاء الذين وقفوا وراء هذا الاغتيال وحاولوا استخدامه لتحقيق لمصالحهم السياسية، يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم”، داعيا “جميع الأطراف إلى الامتناع عن خطوات من شأنها أن تتسبب في تصعيد التوتر”.