رسميًا.. فوز 4 مرشحين عن "مستقبل وطن" بإعادة النواب في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، نتيجة انتخابات مجلس النواب بدوائر الفيوم الثلاث، والتى أسفرت عن فوز 4 مرشحين لحزب "مستقبل وطن"، ومرشح لـ"حزب النور"، إلى جانب مرشحين مستقلين.

أظهرت النتائج في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا فوز: كامل محمود فيصل, وكمال عبد الحليم أبو جليل عن حزب "مستقبل وطن".

وفى الدائرة الثالثة وتضم مركزي سنورس وطامية, أظهرت النتائج فوز محمد ثابت الجمال (مستقل), وعبد المنعم عبد محمد عبد العليم عن حزب "النور", ومحسن أحمد عبد الحميد وشهرته محسن أبو سممة عن "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي والشواشنة, ويوسف الصديق أسفرت النتيجة عن فوز محمد طه الخولي عن "مستقبل وطن", وأحمد دياب (مستقل).