رياض المالكي يرحب بتأييد التعاون الإسلامي المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني

رحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي أنهى اجتماعاته في عاصمة النيجر "نيامي".

وأكد البيان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين تأييده المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته واستقلاله ودولته وعاصمتها القدس الشرقية، وتضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي، وإدانته كافة الإجراءات الاحتلالية التي تقوم بها دولة الاحتلال "إسرائيل"، منذ

احتلالها لأرض دولة فلسطين وحتى اللحظة.



وشدد البيان على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أرضه، ودعمه لمبادرة السلام العربية ولإيجاد حل عادل ومنسَّقٍ لمشكل اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا لمبادئ

القانون الدولي.



وأدان البيان بشدة سياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، ولهدم المنازل الفلسطينية، ولقتل وجرح واحتجاز المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وللضم غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، ولجميع المحاولات الرامية إلى تغيير تركيبتها الديموغرافية وطابعها وتاريخها، ولأعمال الاستفزاز والتحريض التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.