البرهان يبحث مع بومبيو هاتفيًا ترتيبات رفع السودان من قائمة الأرهاب

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للارهاب خلال الأسابيع القادمة.

وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان اليوم الاثنين أن البرهان تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكي، تناول العلاقات الثنائية

وسبل ترقيتها وتطويرها بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأضاف مجلس السيادة أن الاتصال تناول ما تشهده جمهورية أثيوبيا من أحداث، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الأثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.

وفي منتصف فبراير الماضى، وعد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى بالمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث كان بومبيو، أكد فى وقت سابق أن مباحثات جارية فى واشنطن بشأن رفع السودان عن "لائحة الدول الراعية للإرهاب" منذ فترة، مشيرا إلى أن أحد عناصر ذلك هو وجود سلسلة من المطالبات لضحايا المدمرة الأمريكية "كول".