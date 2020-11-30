مباحثات بين كوريا الجنوبية والإمارات حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها بحثت مع نظيرتها الإماراتية سبل تعزيز التعاون الصحي بين سيئول وأبو ظبي على أساس التكنولوجيا الكورية المتقدمة.

وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع الثاني حول التعاون الصحي بين البلدين عقد بحضور مسؤولين من الخارجية والوزارات المعنية مثل وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة التجارة والصناعة والطاقة وسفارة الإمارات لدى كوريا

الجنوبية والمؤسسات الطبية الكورية الجنوبية، بما فيها مستشفى جامعة سيئول الوطنية ومركز آسان الطبي.

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن المشاركين في الاجتماع استعرضوا إمكانية دخول التكنولوجيا الطبية الجديدة "Dr. Answer"، وهو برنامج يساعد الأطباء في إجراء تشخيص دقيق وعلاج من خلال الربط بين الذكاء الاصطناعي والبيانات

الطبية للمرضى، إلى سوق الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع سبل دخول المزيد من المستشفيات الكورية الجنوبية وأفراد الطاقم الطبي الكوري الجنوبي إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.

وتخطط وزارة خارجية كوريا الجنوبية لإجراء المشاورات الدبلوماسية بشكل أسرع لتعزيز التعاون الصحي مع دول الشرق الأوسط مثل الإمارات في المستقبل، بناء على سبل تعزيز التعاون التي تم بحثها، كما تعتزم تقديم دعم إلى الصناعات الصحية المحلية من أجل مساعدتها على الدخول إلى دول الشرق الأوسط.