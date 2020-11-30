نتنياهو: الليكود سيصوت ضد الانتخابات من أجل الحفاظ على الوحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن حزب الليكود سيصوت ضد "الانتخابات غير الضرورية ومن أجل الحفاظ على الوحدة".

وشدد نتنياهو في تصريح على أن "الحاجة إلى إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا، والتعامل مع شراء اللقاحات وتوزيعها هي من الأسباب الرئيسية للحفاظ على الوحدة".

وأكد أن "شعب إسرائيل بحاجة إلى حكومة تعمل لصالحهم لا للانتخابات أو لتسييس العمل".

وجاءت هذه التصريحات وسط توترات

في الائتلاف الحاكم، حيث ورد أن حزب "أزرق أبيض" يستعد لطرح مجموعة من المقترحات التشريعية التي يعارضها اليمين الإسرائيلي للتصويت.

وتشمل هذه المقترحات تعديلين على القانون الأساسي لإسرائيل وعلى قانون التبني الخاص بالأزواج من نفس الجنس.

واتهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المعارضة بمحاولة جر إسرائيل إلى انتخابات رأى أنها غير ضرورية في

الوقت الحالي.

وأعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع فصيل الليكود في الكنيست الإسرائيلي، أن حزبه سيصوت ضد مقترح المعارضة الذي سيقدم أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل، بحل الكنيست، والتوجه لانتخابات جديدة.

وأكد نتنياهو على ضرورة مواصلة الحكومة الحالية عملها واستمرار الوحدة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للجمهور الإسرائيلي، والتكاتف من أجل جلب اللقاحات للجمهور، ومواصلة الكفاح ضد أزمة كورونا، وتقديم الدعم اللازم للشركات وأصحاب الأعمال الحرة، ومن أجل الحفاظ على الأمن وحتى يتم التوقيع على مزيد من اتفاقيات السلام مع دول عربية أخرى.