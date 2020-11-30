هجمات قطاع الطرق تضاعف آثار الفيضانات جنوب السودان

قبل الفيضانات، كان جنوب السودان المنتج للنفط قد مر بالفعل بخمس سنوات من الحرب الأهلية، والتي انتهت في عام 2018 باتفاق سلام هش.

كما تقول الأمم المتحدة إن أسوأ هطول للأمطار في الذاكرة الحية وصل إلى ما يقرب من نصف مقاطعات جنوب السودان البالغ عددها 78 بها مساحات شاسعة من الأرض مغمورة بالمياه. في حين لا تزال هجمات قطاع الطرق والميليشيات العرقية شائعة، مما تضاعف من آثار الفيضانات.

وقال، منسق لجنة الإغاثة والتأهيل في مقاطعة تونج في واراب، موسى أثيان بول: "يُقتل الناس بشكل عشوائي وانعدام الأمن سيئ للغاية لدرجة أن الناس لم يتمكنوا من زراعة (محاصيلهم) في مايو". و"إذا لم يحصل الناس على الطعام من حكومة برنامج الغذاء العالمي بحلول فبراير، سيموت كثيرون من الجوع".