هجمات قطاع الطرق تضاعف آثار الفيضانات جنوب السودان

كما تقول الأمم المتحدة إن أسوأ هطول للأمطار في الذاكرة الحية وصل إلى ما يقرب من نصف مقاطعات جنوب السودان البالغ عددها 78 بها مساحات شاسعة من الأرض مغمورة بالمياه. في حين لا تزال هجمات قطاع الطرق والميليشيات العرقية شائعة، مما تضاعف من آثار الفيضانات.
وقال، منسق لجنة الإغاثة والتأهيل في مقاطعة تونج في واراب، موسى أثيان بول: "يُقتل الناس بشكل عشوائي وانعدام الأمن سيئ للغاية لدرجة أن الناس لم يتمكنوا من زراعة (محاصيلهم) في مايو". و"إذا لم يحصل الناس على الطعام من حكومة برنامج الغذاء العالمي بحلول فبراير، سيموت كثيرون من الجوع".
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