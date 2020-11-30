فلسطين تسجل 2062 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل ‭‭2062‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭15‬‬ حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع ‭‭748‬‬ إصابة.

وأضافت أن ‭‭66‬‬ من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وأوضحت الكيلة أن «الأرقام تشير إلى أن نسبة المصابين أصبحت أكثر من المتعافين».

وأضافت في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) أن «النظام الصحي الفلسطيني لا يزال قادراً على التعامل مع الوضع رغم زيادة الحالات بالمستشفيات».

وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم الثاني إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً يمتد ليوم الخميس لمواجهة انتشار الفيروس.



