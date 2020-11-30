بايدن يكشف عن فريقه الاقتصادي للإدارة الجديدة

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آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 7:09 مساءً
جو بايدن
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، ترشيح جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة في فريق الإدارة المقبلة ، بالإضافة إلى والي أدييمو لمنصب نائب وزير الخزانة ، كما رشح بايدن سيسيليا روس لتولي قيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين.
وكان الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب قد أعلن، الأحد، عن أسماء فريق الاتصالات بالبيت الأبيض في الإدارة المقبلة.
وقال الفريق الانتقالي في بيان: “أعلن الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس عن أعضاء جدد من موظفي البيت الأبيض سيتولون مناصب اتصالات رفيعة المستوى”.
ولأول مرة في التاريخ، ستتولى النساء بالكامل هذه الوظائف الخاصة بالاتصالات.
ومن بين الفريق المعين حديثا قدامى العاملين في المجال، بما في ذلك مديرة الاتصالات السابقة في إدارة أوباما في البيت الأبيض جين ساكي، التي ستعمل كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض في إدارة بايدن/ هاريس.
وتشرف جين ساكي حالياً على فريق العملية الانتقالية التابعة لبايدن ولنائبته كامالا هاريس.
وشغلت ساكي (41 عاما)، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، العديد من المناصب العليا، منها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض.
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