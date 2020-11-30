شكرا لقرائتكم خبر عن ساركوزي للمحكمة: لا أعترف بالتهم المخزية التي تلاحقني منذ 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي مجموعة من تهم الفساد الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال في أول تصريح علني له حول هذا الموضوع "لا أعترف بأي من هذه التهم المخزية التي يلاحقني بها الناس منذ ست سنوات".

يشار إلى أن ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب محاميه لفترة طويلة تيري هيرزوج الذي يحاكم أيضا في القضية.، حيث تردد أن ساركوزى حاول في عام 2014 رشوة جيلبرت أزيبيرت المحامي العام السابق في محكمة النقض ، للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.