شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام " ينزع 3 ألغام زرعها الحوثيون في منزل قبل أيام من حفل زفاف والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الفريق "25 مسام" من الكشف عن وجود عدد من الألغام داخل أحد البيوت بمنطقة الحدبة التابعة لمديرية موزع.

وبحسب قائد الفريق المهندس عبد الخالق فاضل فإن فريقه تمكن من نزع وتأمين 3 ألغام أرضية كانت مزروعة داخل منزل أحد المواطنين في منطقة الحدبة بمديرية موزع، مشيرا إلى أن الألغام كانت مزروعة بشكل مخفي يصعب على المواطنين اكتشافها أو التنبؤ بأماكن زراعتها.

وأضاف عبد الخالق أن فريقه منذُ وصوله إلى منطقة الحدبة الموبوءة بالألغام قام بمسح المنطقة وتوزيعها إلى حقول ومربعات وتمكن خلال فترة قصيرة من تأمين الغالبية منها.

والجدير بالذكر أن هذا البيت كان سيشهد حفل زفاف خلال الأيام المقبلة، وبهذا الاكتشاف أنقذ مسام مئات الأرواح، وحافظ على استمرار روح الفرحة في هذا البيت وأجهض نية مبيتة لقبر السعادة في أوساط هذه العائلة وأقاربها.