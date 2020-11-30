هل يوجه ترامب ضربة عسكرية إلى إيران؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة أسابيع برز تساؤل، هل يوجه ترامب ضربة عسكرية ضد إيران؟

يؤكد الخبراء أن إدارة ترامب ستقود عمليات جراحية على مفاصل مهمة لإيران، من الممكن أن تنفذها إسرائيل بموافقة أمريكية، وذلك سيعقد الأمور على الإدارة القادمة بقيادة جو بايدن، لا سيما مع العقوبات الاقتصادية على إيران التي تحتضر اقتصادياً في الوقت الحالي.

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آخرون ذهبوا للقول إلى أن تأثير وصول بايدن إلى البيت الأبيض لن يغير من استراتيجية السياسية الأميركية كثيراً في المنطقة.

كثيرة هي السيناريوهات التي قد يفعلها الرئيس ترامب خلال الأسابيع المقبلة، ومن الممكن أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده هو السيناريو الأول رغم أن أمريكا وإسرائيل لم تعلنا مسؤوليتهما عن عملية الاغتيال.