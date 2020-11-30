صور وفيديو.. الجيش الليبي ينشر تفاصيل عملية أوباري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الجيش الليبي، صورًا ومقاطع فيديو للعملية التي شنها على عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة أوباري، جنوب غرب ليبيا.

ودحض المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، المزاعم التي تحدثت عن عدم مراعاة الجيش الليبي لحرمات المواطنين الليبيين.

وقال المسماري عن تلك الأكاذيب، إن قوات الجيش الليبي دخلت المنطقة المستهدفة بطريقة مهنية تراعي الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، تنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من القائد العام غي هذا الشأن.

وأرفق المسماري تصريحاته بمقطع فيديو يظهر عملية استهداف الإرهابيين في المنطقة حتى ضبطهم. والقضاء عليهم.





وأوضح متحدث الجيش الليبي، أن القيادة العامة ستنشر تباعا صورا وفيديوهات للعملية التي قامت بها مجموعة العمليات الخاصة لواء طارق بن زياد والكتيبة 116 بمنطقة أوباري جنوب غرب ليبيا، والتي نجحت خلالها في القبض علي مجموعة من الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة.

ونشر اللواء أحمد المسماري، عينات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المجموعة الإرهابية والتي تمت مصادرتها، كما نشر صورًا لهويات مجموعة من الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة والتي عثر عليها مع المقبوض عليهم.





وكان المسماري كشف في تصريحات سابقة، عن أن عملية أوباري، تهدف إلى مكافحة الإرهاب قبل تمدده لدول الجوار، مؤكدًا أنها "ارتكزت على مبدأي السرية والمفاجأة وكذلك المعلومات الصحيحة عن تحركات الإرهابيين في الجنوب الغربي وتمت مداهمة 3 أهداف في وقت واحد"

وأوضح أنه تم القبض على مجموعة من الإرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.





ولفت إلى أن العملية وجهت ضربة قاسمة لتنظيم القاعدة في المغرب العربي بينما كان يخطط للانطلاق لتهديد دول الجوار الليبي.

والجمعة الماضية، كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، عن رصد تحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي، للهجوم على آبار نفطية بالجنوب.

وأكد المحجوب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوضع تحت السيطرة وأن القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اختراق، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يسير دوريات لمتابعة الأوضاع الأمنية ورصد أي خروقات أو تحركات لفلول التنظيم الإرهابي.



