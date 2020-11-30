تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات خلال إجازة اليوم الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 الطقس المتوقع في الامارات لمدة أربعة أيام من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر إلى يوم السبت 5 ديسمبر 2020

يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا بوجه عام ولطيف ليلا وغائماً جزئياً بوجه عام خلال هذه الفترة وتزداد السحب على البحر والجزر على فترات متباعد وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة يوم الثلاثاء، كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الداخلية. الرياح: جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية نهاراً خاصة غرباً وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. درجات الحرارة العظمى المناطق الداخلية : 29 - 32 المناطق الساحلية والجزر : 25 - 28 المناطق الجبلية : 14 - 22 درجات الحرارة الصغرى المناطق الداخلية : 14 - 20 المناطق الساحلية والجزر : 18 - 24 المناطق الجبلية : 9 - 16

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