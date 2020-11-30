شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب الحكومة برؤية لكيفية استغلال مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جلسة موسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وتوافقت اللجنة على عقد جلسة أخرى يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال متابعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإسكان والرى والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلى رؤية وزارة الرى والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخري.

وأوصت اللجنة بأن تكون رؤية الحكومة متضمنة خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.

ودعت اللجنة وزارة المالية إلى إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح فى مخالفات البناء وأن توجه بشكل لامركزى، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي.