هل تعد وزارة العدل مرسوما يروم تأجيل الانتخابات المهنية للمحامين؟…مصادر تؤكد والوزير ينفي

علم “اليوم 24” من مصادر مطلعة أن وزارة العدل تُعد مرسوما خاصا يروم تأجيل تنظيم الانتخابات المهنية للمحامين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يثير موجة من الردود في صفوف أصحاب البذلة السوداء.

وأكدت المصادر التي لم ترغب في ذكر اسمها، أن مصالح الوزارة العدل تنكب على إعداد المرسوم المرتقب عرضه على مجلس الحكومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للمصادقة عليه.

وتعليقا على الموضوع، نفى وزير العدل محمد بن عبد القادر، الأمر، وقال ردا على سؤال مباشر ل”اليوم 24″ “هل تُعد وزارتكم مرسوما حول تأجيل الانتخابات المهنية للمحامين؟”، “لا”.

وقال عبد الملك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في اتصال هاتفي ل”اليوم 24″، “ليس هناك شيء رسمي حتى الآن، وليس في علمنا شيء ولا أعتقد ذلك”.

وأضاف زعزاع الذي بدا رافضا لخطوة الوزارة المتوقعة، “بعض الهيئات الأخرى كغرفة التجارة والصناعة توصلت بمراسلات من وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وطالبتها بأن تحافظ فيها على شروط السلامة والتباعد الاجتماعي”.

وشدد المتحدث ذاته على أن قطاع المحامين “مؤسسة مستقلة ينظمها قانون المهنة، وأي تدخل خارج القانون لا يمكن أن يقبل به المحامون”، مجددا التأكيد على أن المحامين لم يتوصلوا بأي شيء في هذا المجال.