المراجعة السنوية للوائح الانتخابية مستمرة والتسجيل لدى الإدارة المحلية وعلى الأنترنت إلى نهاية دجنبر

أعلن وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات القيد برسم المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2021 ، سينتهي يوم 31 دجنبر 2020 .

وذكر وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2021 أن “المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات قيدهم برسم المراجعة السنوية لسنة 2021 سينتهي يوم 31 دجنبر 2020”.

وأضاف البلاغ أنه يمكن تقديم طلبات القيد الجديدة من طرف المعنيين بالأمر، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma

وأكد أنه ينبغي على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم أن يتقدموا قبل متم شهر دجنبر 2020 بطلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه ينبغي عليهم، خلال الأجل المذكور، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللوائح الانتخابية.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه يمكن للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة الحالية التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.