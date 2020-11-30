لابورتا يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في برشلونة

أعلن خوان لابورتا، رسميا، ترشحه للانتخابات المقبلة بالنادي الكتالوني، بعد رحيل جوسيب ماريا بارتوميو.
وحسب ما ذكرته قناة “كواترو” الإسبانية أن لابورتا أعلن بشكل رسمي، صباح اليوم الاثنين، عن نيته للترشح لانتخابات برشلونة المقبلة.
يذكر أن لابورتا تولى رئاسة برشلونة، خلال الفترة بين عامي 2003 و2010، حيث عاش الفريق الكتالوني، آنذاك، أزهى فتراته بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث استطاع الفريق تحت رئاسة خوان لابورتا أن يتوج بالدوري الإسباني (4 مرات)، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني (3)، دوري أبطال أوربا (2)، كأس السوبر الأوربي، وكأس العالم للأندية.
وكان جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لبرشلونة، قد أعلن استقالته عقب جمع آلاف التوقيعات من أعضاء النادي الكتالوني، لسحب الثقة من مجلسه.
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