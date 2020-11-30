رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لحث العالم للاعتراف بفلسطين

الإثنين 30 نوفمبر 2020

دعا رئیس الوزراء الفلسطیني محمد اشتیة، الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش ورئیس (لجنة الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني) شیخ نیانغ الى حث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطین.



وشدد اشتیة في كلمته باجتماع الحكومة الیوم الاثنین، على ضرورة الاستمرار في تقدیم الدعم لوكالة غوث وتشغیل اللاجئین (اونروا) في مؤتمر المانحین المقرر عقده العام المقبل والتأكید على بقاء القضیة الفلسطینیة كقضیة مركزیة على جدول الأولویات الدولیة حتى یتحقق السلام.

وقال اشتیة ان "الشعوب الصدیقة والأحزاب والھیئات الشعبیة في العالم أحیت یوم امس یوم التضامن مع فلسطین وشعبنا احوج ما یكون للمزید من الدعم والاسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السیاسیة وارتفاع وتیرة الھجمة الاستیطانیة لتقویض حق شعبنا المشروع بنیل حریته وإقامة دولته".