شكرا لقرائتكم خبر عن حرب صينية كورية على «الكيمتشي» والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية رداّ على تصريحات صينية في وسائل الإعلام الصينية بأن بكين حصلت على شهادة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) لعملية صنع «الكيمتشي».
وقالت الوزارة إن بكين حصلت على شهادة الأيزو لمنتج آخر من الخضروات المخللة المستهلكة في الصين، والتي "لا علاقة لها بالكيمتشي". وقالت الوزارة "علينا أن نفهم أن باو كاي يختلف عن الكيمتشي".
وبدأت الصين عملية توحيد معايير (pao chai) في عام 2019 ، ووافق خمسة أعضاء في ISO - الصين وتركيا والهند وإيران وصربيا - الأسبوع الماضي على فئات من pao cai ، وفقًا لوثيقة ISO ، التي قالت: "هذه الوثيقة لا تنطبق على الكيمتشي ".
وقالت الوزارة إن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة ، اعترفت رسمياً بالمعيار الصناعي للكيمتشي في عام 2001 ، والذي ينص على المكونات وملصقات المضافات الغذائية واسم المنتج.
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