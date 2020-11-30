شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يشدد على أهمية إقرار البرلمان قانون تمويل الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي زار، اليوم الاثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، لافتا إلى أن "الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو المقبل".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها"، مبينا أنه "شدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".