شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 40 سلحفاة من المحيط الأطلسي المتجمد والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مستشفى معني بالحفاظ على السلاحف في ولاية فلوريدا الامريكية، أن ثمة مجموعة تضم 40 من السلاحف البحرية، تخضع حاليا لعملية لاستعادة درجة حرارتها الطبيعية في منشأة خاصة، بعد إنقاذها إثر تقطع السبل بها وتعرضها لانخفاض درجة حرارتها قبالة ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 40 سلحفاة من المحيط الأطلسي المتجمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.