قرارات "هامة" للجيش الليبي لضبط الأمن ببنغازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الغرفة الأمنية بنغازي، التابعة للجيش الليبي، عن عدة قرارات، بغية ضبط مستوى الأمن في بنغازي وبث الطمأنينة.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة أركان الجيش، في بيان الإثنين اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، قررت تأجيل حصر سلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة ضبط المطلوبين جنائيًا.

وقررت الغرفة الأمنية، تكليف الأجهزة الرقابية في المؤسسة العسكرية والأمنية بمتابعة عمل الدوريات أثناء القيام بأعمالها ومعاقبة كل من تثبت إدانته في أي إخلال أو سوء التعامل مع الجمهور، مطالبة الدوريات بالتواجد في كل مناطق مدينة بنغازي.

وكلفت الغرفة الأمنية، رؤساء الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بإزالة التعتيم من على نوافذ السيارت العسكرية والشرطية، وتحريك الدعوى الجنائية وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق من يهدد المواطنين أو يسيء إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن دورها يكمن في مساندة الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

وشنت الغرفة الأمنية، الأسبوع الماضي، بمساندة الأجهزة الأمنية، حملة مداهمات استهدفت أوكار تجار المخدرات والمجرمين في بنغازي، وتمكنت من القبض على عدد من المطلوبين، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات.

وكان القائد العام للجيش الليبي وجه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة، وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربها الشخصية.

ومن مهام الغرفة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتأمين الاتصالات بينها وبين الأجهزة العسكرية ذات العلاقة وتشكيل مفارز للتصدي لأي قوة متمردة أو مخالفة للتعليمات، وإنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات، والحد من الظواهر السلبية والتهريب، والقبض على المطلوبين قضائياً .

كما تعمل الغرفة على تنفيذ تعليمات القائد العام بخصوص إخلاء العقارات التي تم التعرض لها سواء كانت أملاكا خاصة أم عامة وخاصة المشغولة من الوحدات العسكرية والأمنية وبعض الأفراد، والمحافظة على الأهداف الحيوية وحماية الأملاك الخاصة والعامة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن هذه المداهمات تأتي في إطار تنفيذ تعليمات وأوامر القيادة العامة المُوجهة إلى الغرفة الأمنية المشتركة لدعم وزارة الداخلية في فرض الأمن داخل المدينة، مشيرا إلى أنها تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات.