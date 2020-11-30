حلف الأطلسي يدعو بايدن لقمة بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا حلف شمال الأطلسي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل "مطلع العام المقبل" بعد تنصيبه، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الإثنين.

وقال إن "الموعد المحدد لم يتقرر بعد. لكن ستكون هناك قمة للحلف الأطلسي. وبالطبع جميع قادة الحلف سيكونون هناك".