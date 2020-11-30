رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لحث العالم للاعتراف بفلسطين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس (لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني) شيخ نيانغ الى حث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد اشتية في كلمته بداية اجتماع الحكومة اليوم الاثنين على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) في مؤتمر المانحين المقرر عقده العام المقبل والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الأولويات الدولية حتى يتحقق السلام.

وقال اشتية ان "الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في العالم أحيت يوم امس يوم التضامن مع فلسطين وشعبنا احوج ما يكون للمزيد من الدعم والاسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حق شعبنا المشروع بنيل حريته وإقامة دولته".

وفيما يخص أموال عائدات الضرائب قال اشتية إن "هناك فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي وقلنا سابقا سوف نصرف للموظفين والاسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية أعلنت مساء امس الاحد عن قرار ما يسمي المجلس الوزاري المصغر عن قراره اقتطاع 600 مليون شيكل إسرائيلي (182 مليون دولار) من عائدات الضرائب هي قيمة الرواتب التي دفعتها السلطة كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.

ويرفض الفلسطينيون اقتطاع أي من عائدات الضرائب ويعتبرونها غير قانونية وأكدت السلطة انها ستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.