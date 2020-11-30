شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب غريفيث بإنقاذ صحفي مختطف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالبت الحكومة اليمنية، اليوم (الإثنين)، المبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريقه بالضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن الصحفي توفيق المنصوري الذي تدهورت صحته داخل سجون الانقلاب. ووجه رئيس لجنة الأسرى الحكومية هادي هيج خطاباً إلى نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم أبلغه بتدهور صحة المنصوري المختطف والذي حكمت عليه المليشيا بالإعدام. ولفت إلى أن المصنوري نقل إلى السجن المركزي ومنعت الزيارة عنه وحرم من أي رعاية صحية وقطعت عنه الأدوية التي يحتاجها.

ووجهت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس (الأحد)، نداءً عاجلاً للصليب الأحمر الدولي في اليمن طالبته بالتدخل لإنقاذ المنصوري وزملائه في سجون مليشيا الحوثي ونقله للمستشفى للعلاج.

ويواجه 4 صحفيين (عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري) الموت جراء إصدار المليشيا حكماً بإعدامهم بتهم كيدية كاذبة، كما ترفض حتى الآن الإفراج عنهم ضمن أي صفقة تبادل قادمة.