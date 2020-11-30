ما التغريدة التي أزمت العلاقات الصينية الأسترالية ؟

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وأفاد موريسون بأنهم اتصلوا بتويتر وطلبوا منهم إزالة المنشور. وكان المنشور يحتوي على علامة تحذير ولكن لا يزال من الممكن مشاهدته. ويأتي حساب تشاو مع علامة Twitter تفيد بأنه حساب يدار من الحكومة الصينية.
ونشر الصورة المزعجة المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، وهي تظهر جنديا مبتسما يمسك بسكين ملطخة بالدماء على حنجرة طفل. وكتب تعليقًا مع التغريدة: «مصدوم من قتل المدنيين الأفغان والسجناء على يد الجنود الأستراليين. إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال وندعو إلى محاسبتها».
وكان تشاو يشير إلى تقرير مقلق من قبل الجيش الأسترالي في وقت سابق من هذا الشهر الذي وجد أدلة على أن قوات النخبة الأسترالية قتلت بشكل غير قانوني 39 سجيناً ومزارعاً ومدنياً أفغانياً خلال الصراع في أفغانستان. وأوصى التقرير بإحالة 19 جندياً إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق الجنائي.
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