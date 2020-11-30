شكرا لقرائتكم خبر عن «أرادَ» تفتتح سينما السيارات بحلّتها الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت «أرادَ» النقاب عن الحلّة الجديدة لمجمّع «مدار» في الجادة، وجهة الترفيه العائلية الأحدث، وذلك تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات وبدء موسم الفعاليات الشتوية، مع مراعاة جميع قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي التي تفرضها الظروف الراهنة.

وتتضمن المرافق الجديدة توسعة سينما السيارات مع شاشة عرض حديثة ونظام صوتي عالي الجودة، حيث يتم افتتاحها عبر باقة من العروض الموسيقية والأفلام احتفالاً بروح الاتحاد. كما تمت توسعة ركن زاد للمطاعم بحيث أصبح يضم 24 منفذاً لبيع الطعام والشراب، ما يجعله واحداً من أكبر ميادين عربات الطعام المتنقلة على مستوى الإمارات. وابتداءً من الأول من ديسمبر، سيكون بإمكان جميع الزوار الاستمتاع بتجربة جديدة في سينما السيارات وركن زاد للمطاعم.

تعزيز مكانة «مدار»

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «نحن فخورون بتدشين التوسعة الجديدة لمجمّع مدار في الجادة وذلك بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، ونحن على ثقة بأنّ هذه الخطوة المهمّة ستساهم في تعزيز مكانة مدار باعتبارها الوجهة الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى إمارة الشارقة».

وأضاف رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: حظي مجمّع «مدار» في الجادة بأصداء إيجابية كبيرة منذ افتتاحه في فبراير الماضي، حيث استقبل أكثر من 700 ألف زائر للاستمتاع بمرافقه العائلية وذلك ضمن أجواء مميّزة وآمنة، لا سيّما خلال فترة اتسمت بالعديد من الصعوبات والتحديات التي مررنا بها جميعاً، وسوف نواصل استثمارنا في هذه الوجهة العصرية عبر إضافة المزيد من التجارب المميّزة لتلبية تطلّعات العائلات وجيل الشباب في إمارة الشارقة والمنطقة ككلّ.

وقد تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح مجمّع «مدار» في شهر فبراير الماضي، حيث يمثّل أول جزء يتم تدشينه ضمن مجتمع الجادة المتكامل الذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديدة.

ويضم مجمّع «مدار» باقة من المرافق الترفيهية والخدمية المميزة التي تشمل ركن زاد للمطاعم، وسينما للسيارات، ومركز استكشاف الجادة، من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، ومنطقة «بلاي سكيب» للأطفال، وساحة للتزحلق، ومسرحاً خارجياً، والتي تتربع جميعاً ضمن متنزّه فسيح ومنسّق بعناية تامة.

أكبر شاشة عرض

وتشمل قائمة المرافق الجديدة في الجادة سينما ضخمة للسيارات مع أكبر شاشة عرض خارجية في الخليج العربي، بعرض 18.4 متر وارتفاع 13.2 متر. كما تم تزويد الشاشة العملاقة ضمن فعاليات ليالي الأفلام في الجادة بنظام صوتي محيطي عالي الجودة، بحيث يحظى مرتادو السينما بتجربة متكاملة ورائعة من عروض الأفلام من داخل سياراتهم.

ويبقى دخول السينما مجانياً للجميع مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين مواقف السيارات.

منافذ بيع الطعام والشراب

تمّ توسيع ركن «زاد» للمطاعم من خلال إضافة سبع عربات طعام متنقلة جديدة لزيادة الخيارات المتاحة أمام الزوّار. وقد أصبح زاد حالياً أحد أكبر ميادين عربات الطعام المتنقلة على مستوى دولة الإمارات بطاقة استيعابية تبلغ 24 منفذاً للبيع.

وتنضم الجادة إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات خلال هذا العام عبر شراكة مثمرة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة ولجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، حيث سيكون هناك العديد من العروض الموسيقية التي تستعرض منجزات الآباء المؤسسين لاتحاد الإمارات بسينما السيارات في الجادة.

وسيكون هناك عرض موسيقي بعنوان «درّة الزمان»، وذلك يوم الثلاثاء، 1 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويوم الأربعاء، 2 ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساء، ويوم الخميس، 3 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء، ويومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 8 مساء.

كما يتخلل فعاليات يوم الخميس، 3 ديسمبر، باقة من عروض الأفلام من خلال الشراكة القائمة بين الجادة ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي، حيث سيتم عرض 5 أفلام عربية قصيرة مختارة بعناية ابتداءً من الساعة الثامنة مساء.

وتتضمن الأفلام المعروضة كلّاً من فيلم «ليمون»، من إخراج الإماراتي عبد الرحمن المدني؛ وفيلم «الذاكرة المفقودة» للمخرج البحريني محمد إبراهيم؛ وفيلم «لم أعد أكتم» للإماراتية مريم العوضي؛ وفيلم «دليل استخدام القوالب البشرية» للمخرجة السعودية رغد البارقي؛ وفيلم «فويس نوت» للسعودية لولوة عبد الواحد.