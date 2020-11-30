شكرا لقرائتكم خبر عن «شطرنج الفجيرة» ينظم بطولة اليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بطولة اليوم الوطني المفتوحة للشطرنج عن بعد وستقام يومي الأول والثاني من ديسمبر بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 38 دولة من مختلف دول العالم.

وتقام البطولة بنظام الشطرنج الخاطف من 12 جولة وبواقع 3 دقائق + 2 ثانية لكل جولة.

وسيشرف على تنظيمها طاقم تحكيم يقوده الأوكراني الكسندر بروهوف مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي وتبلغ قيمة جوائزها 11 ألف درهم.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج أن تنظيم البطولة يأتي ضمن الاحتفال باليوم الوطني للدولة والذي يعد يوماً للتّفاني والالتزام في حب الإمارات وبما يدعو للفخر مبيناً أن فريق عمل النادي استعد بشكل مميز لإقامة هذه البطولة المميزة.

وقال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس النادي: نعتز بتنظيم أي حدث يعكس الاحتفال باليوم الوطني للدولة ونتمنى أن ترتفع راية التقدم والازدهار عالية دائماً في دولتنا الحبيبة، ونتطلع لمشاركة وطنية في البطولة بما يعكس أهميتها ومكانتها بين باقي البطولات.



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